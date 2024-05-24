Звезда "Бриджертонов" Никола Кохлан сверкнула пышным бюстом на обложке глянца

Актриса и ее коллеги появились в новом выпуске ELLE.

37-летняя ирландская актриса и звезда сериала "Бриджертоны" – Никола Кохлан – вместе с другими актрисами нового – третьего – сезона появились на страницах летнего выпуска нидерландского ELLE.

На обложке издания Никола позировала в оригинальном пестром платье, расшитом бисером, бусинами и бахромой, с глубоким декольте от нидерландского бренда Bhumi. Ее образ дополняли аксессуары с разноцветными камнями и естественный макияж.

А Ханна Додд и Клаудия Джесси позировали для диджитал-обложек.

Напомним, ранее Никола Кохлан появилась на премьере "Бриджертонов". На мероприятие она пришла в белоснежном образе от Модного дома Versace, который включал мини-платье сарафанного типа и блузу с длинными рукавами, принтом и бантом.

Никола Кохлан / Фото: Getty Images

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