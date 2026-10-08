Звезда "Чужестранки" Катрина Балф в платье со шлейфом пришла на премьеру

Катрина Балф / © Associated Press

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47-летняя ирландская актриса и модель Катрина Балф, широко известная всем по своей роли Клэр Фрейзер в сериале «Чужестранка», посетила премьеру новой экранизации классического романа Джейн Остин «Разум и чувства». Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе, где актриса появилась на красной дорожке вместе со своими коллегами по фильму.

Катрина Балф / © Associated Press

Для своего выхода звезда выбрала длинное серебристое платье на тонких бретельках и с прозрачным черным шлейфом. Свой образ она дополнила черными туфлями на невысоких каблуках, лаконичной прической и естественным макияжем.

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Катрина Балф / © Associated Press

В фильме «Разум и чувства» Катрина Балф исполнила роль миссис Дэшвуд, маму главных героинь.

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Катрина Балф / © Associated Press

Ранее, напомним, Катрина Балф блеснула бельем на премьере шпионского триллера.

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