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- Шоу-бизнес
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Звезда "Чужестранки" Катрина Балф в платье со шлейфом пришла на премьеру
Актриса представила свою новую работу в Лос-Анджелесе.
47-летняя ирландская актриса и модель Катрина Балф, широко известная всем по своей роли Клэр Фрейзер в сериале «Чужестранка», посетила премьеру новой экранизации классического романа Джейн Остин «Разум и чувства». Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе, где актриса появилась на красной дорожке вместе со своими коллегами по фильму.
Для своего выхода звезда выбрала длинное серебристое платье на тонких бретельках и с прозрачным черным шлейфом. Свой образ она дополнила черными туфлями на невысоких каблуках, лаконичной прической и естественным макияжем.
В фильме «Разум и чувства» Катрина Балф исполнила роль миссис Дэшвуд, маму главных героинь.
Ранее, напомним, Катрина Балф блеснула бельем на премьере шпионского триллера.