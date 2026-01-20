Звезда «Дневников вампира» Нина Добрев в комбинезоне с пикантным декольте отпраздновала 37-летие

Нина Добрев

Реклама

Канадская актриса болгарского происхождения широко известная всем по сериалу «Дневники вампира», — Нина Добрев — 9 января праздновала 37-летие. Вечеринку в честь праздника она устроила в минувшие выходные и пригласила всех своих друзей и коллег.

Нина Добрев с друзьями

Для такого события актриса выбрала образ в черном цвете — она надела комбинезон с пикантным декольте и расклешенными брюками. Наряд эффектно подчеркнул стройную фигуру звезды. Лук Нины завершали крупные золотые серьги и браслет.

Нина Добрев

Нина Добрев

Нина Добрев

Праздничный торт был выполнен в зеленом цвете, и именинница задувала на нем свечи.

Реклама

Нина Добрев

Среди гостей был и коллеги Нины — актер Пол Уэсли, который исполнял одну из главных ролей в сериале «Дневники вампира», и актриса Зои Дойч.

Пол Уэсли

Нина Добрев

Нина Добрев

Напомним, осенью прошлого года Нина Добрев рассталась со своим женихом — трехкратным олимпийским чемпионом, американским сноубордистом Шоном Уайтом. Он сделал ей предложение в октябре 2024 года и преподнес кольцо с бриллиантом в пять карат.

Нина Добрев и Шон Уайт / © instagram.com/nina

Что стало причиной расставания, ни Нина, ни Шон, ни их представители не сообщали, как и вообще не подтверждали разрыв. Однако актриса пропала из соцсетей на целых три недели — как оказалось, она отдыхала с друзьями на яхте в Италии, и ей даже уже успели приписать роман с актером Заком Эфронов. Однако сейчас, как видим, Нина вернулась к активной светской жизни.