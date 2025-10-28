Звезда «Дневников вампира» Нина Добрев в ярком платье со смелым декольте сходила на свадьбу друзей

Нина Добрев, фото: instagram.com/nina

Реклама

36-летняя канадская актриса болгарского происхождения широко известная всем по сериалу «Дневники вампира», — Нина Добрев — прилетела во Францию на свадьбу друзей, которая прошла в известном отеле Hotel du Cap-Eden-Roc на Лазурном берегу.

Для такого мероприятия актрисы выбрала яркий образ. Она надела пышное платье ярко-розового оттенка от Cult Gaia со смелым декольте и обнаженными плечами.

Нина Добрев, фото: instagram.com/nina

Нина Добрев, фото: instagram.com/nina

Нина Добрев, фото: instagram.com/nina

Свой образ Нина дополнила золотым прямоугольным клатчем и изящными серьгами с жемчужинами. На некоторых фото актриса запечатлена еще с веером в руках.

Реклама

Нина Добрев, фото: instagram.com/nina

Нина Добрев, фото: instagram.com/nina

Нина Добрев, фото: instagram.com/nina

Напомним, полтора месяца назад Нина Добрев рассталась со своим женихом — трехкратным олимпийским чемпионом, американским сноубордистом Шоном Уайтом. Он сделал ей предложение в октябре прошлого года и преподнес кольцо с бриллиантом в пять карат. Что стало причиной расставания, ни Нина, ни Шон, ни их представители не сообщали, как и вообще не подтверждали разрыв. Однако актриса пропала из соцсетей на целых три недели — как оказалось, она отдыхала с друзьями на яхте в Италии, и ей даже уже успели приписать роман с актером Заком Эфронов. Однако сейчас, как видим, Нина вернулась к активной светской жизни.