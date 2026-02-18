- Дата публикации
Звезда "Дюны" Флоренс Пью вышла на красную дорожку с кольцом на безымянном пальце
Актриса заинтриговала поклонников новым аксессуаром.
Актриса Флоренс Пью, которая сыграла в «Дюне» и фильмах Marvel, появилась на премьере спектакля «Дракула» с участием Синтии Эриво в главной роли в лондонском театре Ноэля Коварда. Флоренс выбрала для своего появления на публике черное длинное платье от Patou из коллекции осень-зима 2026 в принт.
У ее наряда были короткие рукава, высокая горловина и небольшой шлеф. Также актриса сделала высокую прическу, макияж в коричневой гамме и надела украшения. Однако больше всего внимания привлекло кольцо на безымянном пальце Флоренс.
Актриса еще летом спровоцировала слухи о возможной свадьбе со своим бойфрендом — звездой сериала «Острые козырьки» Финном Коулом. Флоренс и Финн дружат уже много лет, но впервые об их отношениях сообщили после лондонской премьеры сериала Netflix «Великолепная пара» в сентябре 2024 года. Позже инсайдеры сообщали о том, что пара думает пожениться.
Однако несмотря на сепекуляции, кольцо на пальце актрисы не похоже на обручальное и также Флоренс не подтвердила эти слухи официально, как и ее бойфренд. Также пара вместе не позировала для фото.