Звезда "Эмили в Париже" Эшли Парк примерила яркое платье с цветком от украинского бренда

Эшли Парк

Звезда сериала "Эмили в Париже" Эшли Парк продемонстрировала в соцсетях яркий кокетливый образ.

Эшли Парк

Она примерила неоново-зеленое мини-платье Camellia от украинского бренда J'amemme. Наряд имел приталенный силуэт, был без бретелек и его украшал объемный 3-D цветок, который является фирменным элементом бренда.

Эшли Парк

Аутфит Эшли дополнила ровной укладкой с боковым пробором, нежным макияжем и длинными серьгами с зелеными камнями.

Эшли Парк

Напомним, модель Коко Роша в эфире фэшн-проекта появилась в гламурном серебряном топе с пайетками от J'amemme.