- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 173
- Время на прочтение
- 1 мин
Звезда "Эмили в Париже" Эшли Парк примерила яркое платье с цветком от украинского бренда
34-летняя актриса показалась в кокетливом мини-платье от J'amemme.
Звезда сериала "Эмили в Париже" Эшли Парк продемонстрировала в соцсетях яркий кокетливый образ.
Она примерила неоново-зеленое мини-платье Camellia от украинского бренда J'amemme. Наряд имел приталенный силуэт, был без бретелек и его украшал объемный 3-D цветок, который является фирменным элементом бренда.
Аутфит Эшли дополнила ровной укладкой с боковым пробором, нежным макияжем и длинными серьгами с зелеными камнями.
Напомним, модель Коко Роша в эфире фэшн-проекта появилась в гламурном серебряном топе с пайетками от J'amemme.