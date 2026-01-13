ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
114
Время на прочтение
1 мин

Звезда фильма "Битва за битвой" Чейз Инфинити в оригинальном наряде дебютировала на премии "Золотой глобус"

25-летняя актриса в экстравагантном наряде от Louis Vuitton вышла на красную дорожку.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Чейз Инфинити

Чейз Инфинити / © Associated Press

Чейз Инфинити дебютировала на церемонии вручения премии «Золотой глобус» в Беверли-Хиллз. Девушка была номинирована на лучшую женскую роль в мюзикле или комедии за роль в фильме «Битва за битвой», где она играет подростка Уиллу.

Чейз Инфинити / © Associated Press

Чейз Инфинити / © Associated Press

На красной дорожке актриса появилась в эффектном образе. На ней был кастомный оригинальный наряд от Модного дома Louis Vuitton. Он состоял из мини-платья без бретелек и с объемной юбкой цвета металлик, украшенного камнями, и черной бархатной юбки со шлейфом.

Чейз Инфинити / © Associated Press

Чейз Инфинити / © Associated Press

У Чейз были распущенные волосы, которые спадали на спину, нежный макияж, длинные серебряные серьги в ушах, серебряный браслет и кольца на руках.

Дата публикации
Количество просмотров
114
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie