ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
166
Время на прочтение
1 мин

Звезда фильма "Битва за битвой" Чейз Инфинити в пудровом платье Louis Vuitton блистала на кинофестивале

25-летняя актриса в последнее время выбирает для своих выходов наряды нежных оттенков.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Чейз Инфинити

Чейз Инфинити / © Getty Images

Чейз Инфинити посетила церемонию вручения премии "Виртуозы" Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре.

На красной дорожке актриса появилась в нежном образе. На ней было кастомное пудровое платье от Louis Vuitton. Кстати, Чейз в прошлом году стала амбассадором этого бренда. Наряд был без бретелек, имел четкую линию талии и асимметричную юбку миди с объемной драпировкой с одной стороны.

Чейз Инфинити / © Getty Images

Чейз Инфинити / © Getty Images

Аутфит звезда дополнила пудровыми сатиновыми туфлями и красивым комплектом украшений от Messika. У Инфинити была объемная прическа, макияж с черным карандашом, которым она подчеркнула глаза, и бежевыми тенями и нюдовый маникюр.

На днях Чейз продемонстрировала еще один эффектный выход. На церемонию вручения премии Ассоциации афроамериканских кинокритиков в Беверли-Хиллз она надела бежевое прозрачное платье с нюдовой подкладкой длины макси, украшенное цветным бисером, пайетками, жемчужинами и цветочной вышивкой.

Чейз Инфинити / © Associated Press

Чейз Инфинити / © Associated Press

Наряд имел длинные рукава-клеш и пикантное декольте. Обута она была в бежевые босоножки на платформах и каблуках.

Чейз Инфинити / © Associated Press

Чейз Инфинити / © Associated Press

У нее была интересная прическа с косичками, макияж с шоколадной помадой и золотые серьги в ушах.

Чейз Инфинити / © Associated Press

Чейз Инфинити / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
166
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie