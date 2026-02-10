Звезда фильма "Битва за битвой" Чейз Инфинити в пудровом платье Louis Vuitton блистала на кинофестивале

Чейз Инфинити / © Getty Images

Чейз Инфинити посетила церемонию вручения премии "Виртуозы" Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре.

На красной дорожке актриса появилась в нежном образе. На ней было кастомное пудровое платье от Louis Vuitton. Кстати, Чейз в прошлом году стала амбассадором этого бренда. Наряд был без бретелек, имел четкую линию талии и асимметричную юбку миди с объемной драпировкой с одной стороны.

Аутфит звезда дополнила пудровыми сатиновыми туфлями и красивым комплектом украшений от Messika. У Инфинити была объемная прическа, макияж с черным карандашом, которым она подчеркнула глаза, и бежевыми тенями и нюдовый маникюр.

На днях Чейз продемонстрировала еще один эффектный выход. На церемонию вручения премии Ассоциации афроамериканских кинокритиков в Беверли-Хиллз она надела бежевое прозрачное платье с нюдовой подкладкой длины макси, украшенное цветным бисером, пайетками, жемчужинами и цветочной вышивкой.

Наряд имел длинные рукава-клеш и пикантное декольте. Обута она была в бежевые босоножки на платформах и каблуках.

У нее была интересная прическа с косичками, макияж с шоколадной помадой и золотые серьги в ушах.