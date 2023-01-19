Звезда фильма "Человек паук" в обтягивающем платье блеснула сосками на Неделе моды в Париже

Лора Харриер пришла на фэшн-шоу без бюстгальтера.

Американская актриса, звезда фильма "Человек-паук: Возвращение домой" — Лора Харриер – посетила Неделю моды в Париже. Она пришла оценить новую мужскую коллекцию Модного дома Saint Laurent.

Перед фотокамерами знаменитость появилась в обтягивающем длинном платье бледно-лилового оттенка с высокой горловиной. Сквозь тонкую ткань просвечивались соски актрисы, но это ее ничуть не смущало.

Лора Гарриер / Фото: Getty Images

Также Лора надела шубу из искусственного меха цвета пыльной розы. Обута она была в черные атласные босоножки.

Харриер сделала гладкий низкий пучок и макияж с коричневой помадой.

Напомним, без бюстгальтера на показ Saint Laurent пришла также американская рэперша Coi Leray. Она продемонстрировала обнаженную грудь в черном прозрачном платье.

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