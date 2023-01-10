Звезда фильма-фэнтези "Русалочка" в розовом бикини похвасталась пышным декольте

22-летняя певица и актриса Холли Бейли показала, как выглядит в купальнике.

R&B-певица Холли Бейли опубликовала в Instagram пикантные фото с отдыха. Позыровала звезда на бамбуковых качелях.

На Холли было бледно-розовое бикини с лямками-цепочками. Лиф прекрасно подчеркнул ее пышное декольте.

Холли Бейли/Instagram

Пляжный лук она дополнила черными шлепками. Волосы Бейли заплели в длинные косички. На лице был легкий макияж с акцентом на пышных ресницах.

Холли Бейли/Instagram

"Где-то качаюсь", – подписала она снимки.

Напомним, Бейли исполнила роль Ариэль в музыкальном фэнтезийном фильме "Русалочке" (The Little Mermaid). Это ремейк одноименного полнометражного фильма Walt Disney Animation Studios 1989 года, основанного на сказке Ганса Кристиана Андерсена. Премьера "Русалочки" в США запланирована на май 2023 года.

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