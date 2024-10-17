Звезда фильма "Грязный танцы" вышла в свет: как сейчас выглядит 64-летняя Дженнифер Грей

Актриса совсем скоро можно будет увидеть в новом фильме. В прокат он выходит 1 ноября.

Дженнифер Грей - актриса, которая хоть и не добилась уж слишком больших успехов в кинематографе, но ее роль в фильме 1987 года "Грязные танцы" стала культовой и породила целый пласт поп-культуры. Периодически она снимается в фильма и сериалах и посещает светские мероприятия. Одним из недавних выходов Дженнифер в свет была презентация картины "Настоящая боль", в которой она сыграла вместе с Кираном Калкином и Джесси Айзенбергом.

Мероприятие состоялось в рамках Лондонского кинофестиваля и 64-летняя Грей посетила его в наряде трендового оттенка марсала.

Она сочетала трикотажную кофту с декольте и стильную юбку расшитую пайетками. Также на звезде были слингбэки на каблуках черного цвета и несколько украшений. Волосы актриса уложила в объемные локоны.

Дженнифер Грей / Фото: Associated Press

Сейчас актриса очень отличается от той девочки из фильма "Грязный танцы". Дело в том, что в начале 1990-х годов Грей сделала две ринопластики и якобы первая оказалась неудачной, в результате чего ее внешний вид изменился.

Дженнифер Грей / Фото: Associated Press

Она сама как-то сказала: "Я зашла в операционную знаменитостью, а вышла никем. Было такое ощущение, как будто я прошла через программу по защите свидетелей или же стала невидимой".

Дженнифер Грей и Патрик Суэйзи в фильме 1987 года "Грязные танцы" / Фото: Getty Images

Сюжет фильма "Настоящая боль" повествует о двоюродных братьях, которые выполняют предсмертную просьбу бабушки. Они посещают ее дом в Польше и в результате окунаются в историю Холокоста и событий Второй мировой войны.

Читайте также: