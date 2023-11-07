Звезда фильма "Кинг Конг" Наоми Уоттс в драматическом платье с глубоким декольте пришла на светское мероприятие

Звезда фильма "Кинг Конг" Наоми Уоттс посетила премию CFDA Fashion Awards, состоявшуюся в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.

Она предстала в драматическом аутфите. На ней было черное платье от бренда Carolina Herrera с глубоким декольте и рукавами с рюшами из черного тюля. Наряд прекрасно облегал ее стройную фигуру.

Наоми Уоттс / Фото: Associated Press

Аутфит Наоми дополнила черными замшевыми туфлями. Она собрала волосы в элегантную прическу, выпустив спереди пряди, сделала макияж с акцентом на красной помаде, уши украсила длинными серьгами в виде листьев, а руки – бриллиантовыми кольцами.

Напомним, премию также посетила Ким Кардашьян, сияющая в готическом черном кожаном платье от бренда Chrome Hearts с аппликациями в виде крестов.

Читайте также: