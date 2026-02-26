Звезда фильма "Одна битва за другой" Теяна Тейлор вышла в свет вся в коже и экстравагантных очках с ресницами

Теяна Тейлор / © Getty Images

Теяна Тейлор попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, когда шла на «Позже шоу со Стивеном Кольбером». Звезда выглядела стильно во всем черном.

Актриса была одета в кожаную куртку с широким воротником, водолазку с высокой горловиной и кожаные брюки, которые заправила в кожаные высокие сапоги гармошкой на золотых шпильках.

Теяна Тейлор / © Getty Images

Особое внимание Тейлор уделила аксессуарам — она выбрала массивные золотые украшения от бренда Schiaparelli. Самой интересной деталью ее лука были экстравагантные очки в золотой оправе с длинными золотыми ресницами. У актрисы была короткая прическа и макияж с шоколадной подводкой на губах.

Напомним, Теяна Тейлор надела на церемонию вручения премии BAFTA театральное платье-тренч сливового оттенка от Burberry.