Дата публикации
-
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
- 65
Время на прочтение
1 мин
Звезда фильма "Одна битва за другой" Теяна Тейлор вышла в свет вся в коже и экстравагантных очках с ресницами
35-летняя актриса привлекла внимание своим стильным луком.
Теяна Тейлор попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, когда шла на «Позже шоу со Стивеном Кольбером». Звезда выглядела стильно во всем черном.
Актриса была одета в кожаную куртку с широким воротником, водолазку с высокой горловиной и кожаные брюки, которые заправила в кожаные высокие сапоги гармошкой на золотых шпильках.
Особое внимание Тейлор уделила аксессуарам — она выбрала массивные золотые украшения от бренда Schiaparelli. Самой интересной деталью ее лука были экстравагантные очки в золотой оправе с длинными золотыми ресницами. У актрисы была короткая прическа и макияж с шоколадной подводкой на губах.
Напомним, Теяна Тейлор надела на церемонию вручения премии BAFTA театральное платье-тренч сливового оттенка от Burberry.