Звезда фильма "Субстанция" Маргарет Куэлли пришла на пати в красном платье с V-образным вырезом и разрезом до трусов

Маргарет Куэлли стала гостьей вечеринки Vanity Fair Oscar, которая состоялась в Центре исполнительских искусств Уоллиса Анненберга в Беверли-Хиллз.

Маргарет Куэлли / Фото: Associated Press

На мероприятии она предстала в красном длинном платье с халтером, V-образным вырезом и высоким разрезом аж до трусов. На бедре наряд украшала золотая брошь с красными камнями.

Маргарет Куэлли / Фото: Associated Press

Наряды Маргарет скомбинировали с черными замшевыми туфлями с лакированными носками. Она сделала красивую прическу, макияж с помадой красного оттенка, вишневый маникюр, уши украсила длинными золотыми серьгами, а руки – золотым браслетом и кольцом.

Маргарет Куэлли / Фото: Associated Press

Напомним, Маргарет Куэлли на Берлинский кинофестиваль надела белое пальто с узором из коллекции от кутюр весна-лето 2020 бренда Chanel, в котором она выглядела старомодно.

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