Звезда фильмов о "Гарри Поттере" Том Фелтон поддержал Украину

Актер выразил солидарность украинскому народу.
Многие знают Тома Фелтона по роли Драко Малфоя в серии фильмов о волшебнике "Гарри Поттере". Актер довольно активный в соцсетях и часто выкладывает в Instagram короткие ролики, в которых поет.
В одном из недавних таких видео он поддержал Украину, оставив в подписи ссылку на страницу организации Razom for Ukraine - некоммерческой организации, поддерживающей украинцев.
Также Том выразил свою поддержку еще в нескольких постах.
"Посылаю солидарность и молитвы всему украинскому народу, всем в России, кто мужественно противостоял этим нападениям, и всем, кто пострадал. Мы с тобой", - написал актер.
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