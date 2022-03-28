Звезда фильмов о "Гарри Поттере" Том Фелтон поддержал Украину

Актер выразил солидарность украинскому народу.

Многие знают Тома Фелтона по роли Драко Малфоя в серии фильмов о волшебнике "Гарри Поттере". Актер довольно активный в соцсетях и часто выкладывает в Instagram короткие ролики, в которых поет.

В одном из недавних таких видео он поддержал Украину, оставив в подписи ссылку на страницу организации Razom for Ukraine - некоммерческой организации, поддерживающей украинцев.

Также Том выразил свою поддержку еще в нескольких постах.

"Посылаю солидарность и молитвы всему украинскому народу, всем в России, кто мужественно противостоял этим нападениям, и всем, кто пострадал. Мы с тобой", - написал актер.

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