Звезда франшизы "Форсаж" в смелом платье с кружевом продемонстрировала стройную фигуру в Каннах

Джордана Брюстер / © Associated Press

В рамках Каннского кинофестиваля состоялось специальное мероприятие, посвященное 25-й годовщине франшизы "Форсаж", которая стала одной из самых успешных серий фильмов в истории Голливуда. Одной из самых эффектных звездных красавиц на ивенте была актриса Джордана Брюстер, сыгравшая в фильме Мию Торетто.

Она выбрала для своего выхода на красную дорожку смелое вечернее черное платье от Roberto Cavalli. Наряд имел глубокое V-образное декольте с кружевом, вышивку черными камнями и бисером, а также полностью кружевной бок.

Аутфит Брюстер дополнила черными лакированными босоножками на шпильках, красивым золотым чокером с черными и светло-бежевыми камнями и кольцом с бриллиантом. Волосы она уложила в локоны, сделала насыщенный макияж смоки-айс и черный маникюр. Она выглядела стройно и пикантно.

Перед фотокамерами Джордана позировала также со своими коллегами по франшизе: Мэдоу Уокер, Вин Дизелем, Мишель Родригес и продюсером Нилом Г. Морицом.

Мэдоу Уокер, Джордана Брюстер, Вин Дизель, Мишель Родригес и Нил Г. Мориц / © Associated Press

