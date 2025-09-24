Звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон в мини-юбке сыграла в пиклбол

Эмма Уотсон

Реклама

35-летняя актриса Эмма Уотсон, ставшая широко известна благодаря главной роли в серии фильмов про Гарри Поттер, стала главной звездой нового номера The Hollywood Authentic. Фотосессия проходила в Каннах, на корте для пиклбола — вида спорта, сочетающего в себе элементы бадминтона, тенниса и настольного тенниса. Фотограф Грег Уильямс запечатлел звезду во время игры.

Эмма была одета в удобную для этого спорта одежду — спортивный топ, мини-юбку и кроссовки. На обложке журнала она запечатлена улыбающейся и кричащей что-то в камеру.

Эмма Уотсон

В интервью журналу Эмма рассказала о своей карьере и ее достижениях, о том, как быть публичным человеком, а также о своей новой страсти — пиклболе. «Этот звук, который издает мяч, когда по нему ударяешь…это лучшая терапия, за которую я когда-либо платила», — признала актриса.

Реклама

Эмма Уотсон

Эмма Уотсон

«Я, пожалуй, сейчас самая счастливая и здоровая, чем когда-либо. Думаю, в актёрской профессии интересно то, что есть тенденция как бы разделяться на несколько личностей. Я говорю не только о ролях, которые играешь, но и о грузе публичного образа, который требует постоянной подпитки, приукрашивания и гламуризации. Это очень энергозатратно. И избавление от множества личностей освободило мне много места, чтобы стать лучшей сестрой, дочерью, подругой, внучкой, а затем и артисткой. И тем, кто пытается критически мыслить самостоятельно», — призналась Эмма

«Меня научили играть родители моего друга. Они — бывшие профессиональные теннисисты. Со временем это переросло в своего рода одержимость — одержимость, которая мне нравится. Если я и могу сделать что-то значимое в своей жизни, то, возможно, это будет служение великой игре под названием пиклбол!» — шутливо рассказала Уотсон о своем новом хобби.

Эмма Уотсон

Эмма Уотсон

Ранее, напомним, Эмма Уотсон совершила редкий выход в свет.