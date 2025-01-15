Звезда "Игры престолов" Гвендолин Кристи вышла в свет в желтых туфлях и с перьевой сумкой

В объективы папарацци на улицах Нью-Йорка попала британская актриса, сыгравшая женщину-рыцаря Бриенну Тар в сериале "Игра престолов" Гвендолин Кристи. Женщина радостно встретила фотографов, улыбнувшись им.

На Гведолин было элегантное черное пальто, которое она скомбинировала с кожаными перчатками, черными капроновыми колготами и экстравагантными остроносыми желтыми туфлями.

Гвендолин Кристи / Фото: Getty Images

Кристи надела на лицо интересные солнцезащитные очки, сделала укладку с локонами и макияж с розовой помадой. В руке она держала голубую сумочку, украшенную перьями.

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