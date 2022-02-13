Звезда "Игры престолов" Софи Тернер беременна во второй раз

Звезда "Игры престолов" Софи Тернер беременна во второй раз

Актриса Софи Тернер и ее муж Джо Джонас были запечатлены папарацци во время семейной прогулки в Лос-Анджелесе.

Поклонники были приятно удивлены кадрам, потому что оказалось, что 25-летняя Софи снова в интересном положении.

Фото звезды опубликовало издание Daily Mail, Софи и Джо проводили выходной день на прогулке с дочерью Уиллоу. Они сходили на обед в ресторан All Time в районе Лос-Фелиз в Лос-Анджелесе, где встретились с несколькими друзьями. Софи была одета в платье-комбинацию SKIMS, которое подчеркивало ее живот и обута в кроссовки Nike.

Софи Тернер и Джо Джонас / Getty Images

Напомним, первенец пары – дочь Уиллоу, родилась 22 июля 2020 года в Лос-Анджелесской окружной больнице.

Читайте также: