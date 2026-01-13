- Дата публикации
Звезда "Игры престолов" Софи Тернер кожаной мини-юбкой подчеркнула стройные ноги
29-летняя британская актриса занимается промокампанией нового телесериала, в котором она сыграла главную героиню Зару Данн.
Софи Тернер посетила специальный показ своего нового сериала Steal, который состоялся в рамках кинофестиваля BAFTA Piccadilly в Лондоне.
Для своего появления актриса выбрала черный кожаный ансамбль. На ней был удлиненный жакет с высокой горловиной и золотыми пуговицами и мини-юбка, которая подчеркнула ее стройные ноги.
Аутфит звезда дополнила черными кожаными туфлями. Тернер сделала макияж с акцентом на глазах, коричневый маникюр и собрала волосы в хвост с боковым пробором и выпущенной прядью. Лук Софи завершила бриллиантовым паве и резными серьгами-манжетами из белого золота на ушах.
Напомним, Софи Тернер вышла в свет в наряде, расшитом серебристыми блестками, и черном длинном пальто.