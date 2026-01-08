ТСН в социальных сетях

Звезда "Игры престолов" Софи Тернер пришла на интервью в гламурном ансамбле известного бренда

29-летняя актриса Софи Тернер, которая прославилась благодаря роли в сериале «Игра престолов» попала под прицел папарацци в Нью-Йорке.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Софи Тернер

Софи Тернер / © Getty Images

Девушку сфотографировали после интервью в шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, куда она приходила, чтобы рассказать о сериале Steal — новом проекте, который должен выйти в этом месяце.

Актриса надела для выхода в свет гламурный комплект от бренда Self-Portrait, который также обожают Пэрис и Ники Хилтон. Лук Софи включал топ и юбку-карандаш расшитые серебристыми блестками. Образ Софи дополнила черным длинным пальто и мюлями с открытым пальцем. Также актриса уложила волосы в легкие волны и сделала яркий макияж.

Софи Тернер / © Getty Images

Софи Тернер / © Getty Images

Также Софи сфотографировали в роскошном оверсайз-пальто с лацканами и с необычной для нее прической — актриса собрала волосы, а обычно носит только распущенные. Яркости аутфиту добавили красная сумка и помада.

Софи Тернер / © Getty Images

Софи Тернер / © Getty Images

