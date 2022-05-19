Звезда "Игры в кальмара" поддержал украинцев на фотоколле в Каннах

Звезда "Игры в кальмара" поддержал украинцев на фотоколле в Каннах

Знаменитости со всего мира и политики поддерживают Украину, появляясь на различных светских мероприятиях с сине-желтыми лентами.

Во Франции продолжается международный Каннский кинофестиваль, и сегодня, 19 мая, на фотоколл фильма "Охота" вышел южнокорейский актер Ли Чжон Чжэ.

Знаменитость привлек внимание тем, что появился перед фотографами во Дворце фестивалей в белоснежном костюме, а в его нагрудном кармане был шелковый сине-желтый платок. Таким образом актер решил выразить солидарность нашей стране.

Ли Джон Джэ / Фото: Getty Images

Напомним, Ли Чжон Чжэ прославился благодаря главной роли в сериале "Игра в кальмара", который стал настоящей сенсацией и длительное время держался во многих рейтингах на первом месте.

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