Звезда "Кабаре" Илья Чопоров: "У меня есть девушка, но я не против, что мне пишут геи"

Это большое интервью для ТСН.ua – его первое в жизни. В нем Илья рассказал, как проходил кастинг, кто из звезд поздравил его лично и с какой актрисой у него романтические отношения.

Илья Чопоров/фото: София Санина, Алиса Чепурная

Илья, какова была ваша первая реакция на то, что в Украине адаптируют "Кабаре"?

Честно говоря, я был очень удивлен, потому что в истории украинского театра такого еще не было. Я с детства любил и с удовольствием пересматривал разные мюзиклы, то же "Кабаре", "Кошки, "Чикаго", но, к сожалению, вживую никогда их не видел. Мог ли я представить когда-нибудь, что буду играть в адаптации мирового шедевра? Точно нет, даже во время кастингов я не верил, что их пройду, поэтому я безгранично благодарен за то, что Андрей Федорович Белоус (худрук Молодого театра. — Авт.) поверил в меня и рекомендовал на эту роль, потому что на втором туре со мной также пробовался. Артем Мартынишин, очень харизматичный и яркий актер, когда я об этом узнал, о себе подумал: "Все, мне ничего не светит. Возьмут точно его". Но это был бы немного экспериментальный образ Конферансье, который не похож на других в зарубежных адаптациях. Поэтому, пожалуй, Елена Коляденко как режиссер решила выбрать более классический формат, то есть меня (смеется). А Артем, кстати, играет в нашем спектакле Эрнста Людвига.

Готовясь к этой роли, я пересмотрел все возможные адаптации, которые только нашел в Сети. У меня не было задачи кого-то скопировать или наоборот создать новый образ. Главная идея была сделать героя понятным и знакомым для современного зрителя в современной Украине.

Илья Чопоров/фото: София Санина, Алиса Чепурная

Вашего героя в зарубежных адаптациях часто играют представители ЛГБТ-сообщества…

Так сложилось, что я гетеросексуальный мужчина играю персонажа, которому нравятся и девушки, и парни. И я не вижу в этом чего-нибудь крамольного. Я адекватно отношусь к представителям любой ориентации. Более того, после премьеры мне начали многое писать в direct, в том числе и геи, и я тоже к этому отношусь нормально. Кстати, я почти всегда отвечаю на личные сообщения, потому что знаю эти ощущения, когда тебя игнорируют.

Илья Чопоров/фото: София Санина, Алиса Чепурная

Видела в ваших репостах сторис одобрительные отзывы многих известных людей, побывавших на премьере (Надя Дорофеева, Юлия Санина, Гарик Корогодский и др.). От кого получили самое неожиданное сообщение?

Не знаю, этично ли этим делиться, все-таки человек писал мне приватно… Но мне было очень приятно получить комплименты от певицы Lida Lee. Мы с ней не были знакомы, но слова, которые она мне написала, были очень искренними и мотивирующими.

Что у вас общего с этим героем?

Я не могу сказать, что у нас вообще есть что-то общее (смеется). Я не люблю подобные тусовки, и даже после какой-то премьеры, вы, скорее всего, меня увидите в гримерке за игрой в карты с коллегами, чем на банкете. Конечно, на день рождения или на Новый год, я могу позволить себе егегей, но обычно я более спокойный человек и не шлепаю девушек по ягодицам, как это делает мой герой (смеется). Иногда я люблю пошутить, но только в своем узком кругу друзей.

Илья Чопоров/фото: София Санина, Алиса Чепурная

Давала ли режиссер Елена Коляденко простор для импровизации?

С самого начала работы Елена поразила меня своей честностью и искренностью. Когда мы встретились на чтении, она сразу сказала, что впервые работает с таким драматическим материалом, и что ей, возможно, потребуется наша помощь. Вы представляете себе, что это говорит актерам режиссер? Только очень сильные личности не стесняются своих слабых мест. Но уже во время работы я понял, что Елена немного преувеличила, то есть убавила свои профессиональные качества (улыбается). У нее такой невероятный художественный вкус и такая щепетильность к деталям, что это не может не завораживать. На репетициях мы могли немного импровизировать, чтобы Елена, как режиссер, могла зафиксировать лучший выход актерской природы и потом ее как-то использовать.

Специально для роли вы производили изменения во внешности?

Усы я начал носить где-то полтора года назад. Мне кажется, сейчас многие парни так делают, ну и мне самому нравится такой стиль. Относительно прически, честно говоря, я бы не прочь уже подстричься, но понимаю, что добавлю больше работы нашим гримерам. А вообще никаких контрактов по изменению шнешности мы не подписывали.

Илья Чопоров/фото: София Санина, Алиса Чепурная

Не могу не спросить, как вам танцевать на одной сцене с артистами-профессионалами из Freedom-балета?

Это вообще отдельная тема. Они действительно очень крутые и самые лучшие в нашей стране. По правде я так боялся приходить к ним на первую репетицию, а оказалось, что они очень просты в жизни и с ними очень легко в общении. В самом деле, когда рядом с тобой находятся такие суперпрофи, ты начинаешь еще больше работать над собой, над своим телом. И уже после нескольких репетиций с ними я почти привык к танцам на каблуках.

После столь успешного старта показов "Кабаре" я уверена, что некоторые продюсеры по шоу-бизнесу могут предложить вам сотрудничество. Вам интересны такие предложения?

Я еще не думал об этом. Тем более у меня есть убеждение, что одного моего желания или знакомства с продюсером мало для реализации подобных идей. Мне кажется, это все єто сказки и выдуманые истории. Конечно, подарки судьбы случаются, но лично я в них не очень верю (улыбается).

Илья Чопоров/фото: София Санина, Алиса Чепурная

А морально ли вы готовы к популярности?

Я не могу сказать, что я готов или не готов. Понимаете, сейчас во времена Тик Ток можно стать звездой буквально за одно видео. И все понимают, что качество этой популярности может быть ну очень сомнительным (улыбается). Хотя часто миллионы просмотров набирают действительно интересные ролики. К примеру, одно видео из спектакля нашего Молодого театра набрало уже 1,5 миллиона и это круто, что театр тоже может вызвать интерес в таких масштабах. Я спокойно отношусь, если меня начнут узнавать на улице. Теперь вообще все люди в зоне доступа. Мы можем написать в личные сообщения почти любому, в этом одновременно и плюс и минус современного мира.

Илья Чопоров/фото: София Санина, Алиса Чепурная

Илья, расскажите немного о себе – откуда вы и как оказались в Киеве?

Я родился в Одессе и переехал в Киев в 2016 году, когда поступил в театральный университет на курс к Андрею Федоровичу Билоусу, у которого сейчас и работаю в Молодом театре. У меня достаточно много театральных работ – и кстати, я работаю не только актером, но и театральным композитором.

Что касается моего родного города, честно говоря, я больше влюблен в Киев. Когда я жил в Одессе, не чувствовал себя на своем месте. Там какая-то другая атмосфера по сравнению с Киевом. Там тебя всегда присматриваются в отличие от столицы. В Киеве все заняты работой, куда-то спешат. И это такое приятное чувство – когда ты никому не нужен и просто занимаешься любимой работой.

Что у вас в личной жизни? Вы влюблены?

Да, очень (улыбается). Мою девушку зовут Дарья Грачева. Она тоже актриса Молодого театра, мы познакомились в институте, где были одногруппниками. Я ее очень сильно люблю и уважаю. Мы вместе уже пять лет, и это именно тот человек, который делает меня каждый день счастливым и который меня очень изменил в лучшую сторону.

Илья Чопоров/фото: София Санина, Алиса Чепурная

Кстати, я была удивлена, что вы еще ни разу не снимались в кино или сериалах. Это ваше табу?

Да нет, просто я не бегаю за этим. А если всерьез этим вопросом не заниматься, то приглашений в принципе не будет. На самом деле я проходил какие-то кастинги, делал самопробы, но пока меня не согласовывали. Но ведь это все рулетка, кому-то везет – кому-то не очень. Я считаю, что всему свое время. А вообще эта история с кастингами оказывает большое влияние на актеров психологически. Ведь нам не сообщают кастинг-менеджеры, по какой именно причине нас не взяли. То есть, возможно, ты просто не подошел по типажу, или режиссер ищет немного другого внешности героя. А ты сидишь ждешь, начинаешь самокопание – может, причина именно в тебе, типа это ты плохо отыграл какую-нибудь сцену. Поэтому если выбирать между работой сегодня и тратой энергии на что-то, что вообще может не произойти, я выбираю первое (улыбается). Конечно, я не прочь сняться в каком-нибудь сериале или полнометражном фильме, но это не моя самая заветная мечта.

Илья Чопоров/фото: София Санина, Алиса Чепурная

Илья Чопоров/фото: София Санина, Алиса Чепурная

Автор: Анна Севастьянова

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