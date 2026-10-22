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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
185
Время на прочтение
1 мин

Звезда культового мюзикла "Призрак оперы" появилась на публике в платье украинского бренда

Известный украинский бренд пользуется популярностью у актрисы, ведь она уже не в первый раз выбирает изысканное платье в стиле белья.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Эмми Россам

Эмми Россам / © Getty Images

Актриса Эмми Россум— звезда культового мюзикла «Призрак оперы» — посетила студию «Шоу Дженнифер Хадсон» (The Jennifer Hudson Show). Для интервью звезда выбрала элегантное, но лаконичное платье голубого цвета.

Наряд Эмми от украинского бренда Anna October выполнен в стиле нижнего белья. Платье имело тонкие бретельки и изысканно подчеркивало фигуру благодаря приталенному силуэту. Эмми сочетала украинский бренд с белыми мюлями от Andrea Wazen, которые украшали ремешки с пряжками.

Эмми Россам / © Getty Images

Эмми Россам / © Getty Images

Платье, которое выбрала актриса, — популярная модель среди голливудских знаменитостей, ведь ранее в таком же была замечена Хейли Бибер. Именно Эмми Россум также носила уже этот наряд, но насыщенного кобальтового оттенка.

Эмми Россам / © Getty Images

Эмми Россам / © Getty Images

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