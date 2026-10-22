- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 185
- Время на прочтение
- 1 мин
Звезда культового мюзикла "Призрак оперы" появилась на публике в платье украинского бренда
Известный украинский бренд пользуется популярностью у актрисы, ведь она уже не в первый раз выбирает изысканное платье в стиле белья.
Актриса Эмми Россум— звезда культового мюзикла «Призрак оперы» — посетила студию «Шоу Дженнифер Хадсон» (The Jennifer Hudson Show). Для интервью звезда выбрала элегантное, но лаконичное платье голубого цвета.
Наряд Эмми от украинского бренда Anna October выполнен в стиле нижнего белья. Платье имело тонкие бретельки и изысканно подчеркивало фигуру благодаря приталенному силуэту. Эмми сочетала украинский бренд с белыми мюлями от Andrea Wazen, которые украшали ремешки с пряжками.
Платье, которое выбрала актриса, — популярная модель среди голливудских знаменитостей, ведь ранее в таком же была замечена Хейли Бибер. Именно Эмми Россум также носила уже этот наряд, но насыщенного кобальтового оттенка.