Звезда культового мюзикла "Призрак оперы" появилась на публике в платье украинского бренда

Эмми Россам / © Getty Images

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Актриса Эмми Россум— звезда культового мюзикла «Призрак оперы» — посетила студию «Шоу Дженнифер Хадсон» (The Jennifer Hudson Show). Для интервью звезда выбрала элегантное, но лаконичное платье голубого цвета.

Наряд Эмми от украинского бренда Anna October выполнен в стиле нижнего белья. Платье имело тонкие бретельки и изысканно подчеркивало фигуру благодаря приталенному силуэту. Эмми сочетала украинский бренд с белыми мюлями от Andrea Wazen, которые украшали ремешки с пряжками.

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Эмми Россам / © Getty Images

Платье, которое выбрала актриса, — популярная модель среди голливудских знаменитостей, ведь ранее в таком же была замечена Хейли Бибер. Именно Эмми Россум также носила уже этот наряд, но насыщенного кобальтового оттенка.

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Эмми Россам / © Getty Images

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