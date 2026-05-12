Звезда культового сериала "Совершенно секретно" появилась на мероприятии в рамках Каннского кинофестиваля

Актриса Джиллиан Андерсон посетила обед Vanity Fair, который проводился во время 79-го ежегодного Каннского кинофестиваля во Франции. Актриса в этом году прибыла на кинофестиваль, ведь в его рамках состоится мировая премьера фильма «Подростковый секс и смерть в лагере Миазма» в которой она сыграла. Фильм презентуют в секции «Особый взгляд».

На обед Джиллиан пришла в платье без рукавов оттенка сливочного масла, созданное брендом Huishan Zhang для коллекции Pre-Fall 2026. Это было изделие из твидовой ткани с бахромой, пуговицами и аппликациями кристаллами. Образ актриса дополнила золотистыми босоножками на каблуке.

Это появление актрисы на мероприятии состоялось после того, как она попробовала себя в качестве модели на подиуме. Андерсон продемонстрировала платье из коллекции Miu Miu осень-зима 2026-2027 в Париже. Ей выпаал честь закрывать показ.

«Какая честь закрывать шоу Miu Miu. До сих пор щипаю себя. Спасибо, что пригласили меня», — написала о событиях актриса в Instagram.

