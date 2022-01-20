Звезда показа: супермодель Летиция Каста впервые за два года вышла на подиум

43-летняя звезда поразила красотой во время показа.

19 января в Париже в рамках Недели моды состоялся показ бренда Ami, а главной звездой шоу стала актриса и супермодель Летиция Каста - она закрывала показ. Первый за 10 лет выход на подиум для Летиции состоялся в 2020 году, когда она дефилировала в показе Jacquemus, но после этого звезда забеременела и на два года на подиуме не появлялась.

На подиум супермодель вышла в черном однотонном комбинезоне без бретелек, который дополняли туфли на платформе и шуба из эко-меха, которую модель спустила с плеч. Ярким акцентом образа стала красная помада на губах Летиции.

Летиция Каста / Getty Images

Возможно, Каста решила пересмотреть свои отношения с модой и опять подалась в моделинг, и скоро мы увидим ее еще в каком-то шоу известного дизайнера.

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