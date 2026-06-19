Звезда приквела "Блондинка в законе" надела оригинальное платье Риз Уизерспун с премьеры 2001 года

Актриса Лекси Майнтри / © Getty Images

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В 2024 году Риз Уизерспун объявила, что «Блондинка в законе» вернётся, но не в виде фильма, а в качестве сериала-спин-оффа этой истории. Комедийное шоу уже готово и получило название «Элль» (Elle). Однако главную роль исполнила уже не Уизерспун, а 25-летняя актриса Лекси Майнтри.

Поскольку сейчас стартовала рекламная кампания по продвижению сериала, Лекси стала активно появляться на публике и посещать различные мероприятия, в частности, дала интервью в программе «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon». Девушку сфотографировали папарацци, но внимание привлекло её необычное платье, ведь наряд оказался культовым.

Лекси Майнтри / © Getty Images

Дело в том, что Лекси была одета в розовое платье от бренда Marc Jacobs. Наряд является винтажным, и именно это платье носила Риз Уизерспун в 2001 году, когда пришла на премьеру фильма «Блондинка в законе», которая состоялась в Калифорнии.

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Платье было длиной миди, с силуэтом «русалка» и верхом на бретельках. Ярко-розовая тафта, из которой оно было сшито, дополнена сверху лёгким и прозрачным чёрным тюлем-сеткой.

Риз Уизерспун, 2001 год / © Getty Images

Кстати, возможно, Риз поделилась платьем с Лекси, ведь у актрисы огромный гардероб, в частности, она хранит наряды героини фильма «Блондинка в законе», о чём она сама рассказала. По словам Уизерспун, она оставила себе весь гардероб Элль Вудс, включая 77 пар туфель Jimmy Choo, и это даже было прописано в её контракте. Вещи много лет хранятся на складе.

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