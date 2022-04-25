Звезда путинского гламура: что мы знаем о пропагандистке Тине Канделаки

Один из самых ярких персонажей российского пропагандистского фронта - телеведущая и бизнес-леди Тина Канделаки.

46-летняя Тина Канделаки родилась в Тбилиси в семье директора овощной базы и врача-нарколога. Училась Тина в нескольких учебных заведениях очень разным наукам. Сначала будущая пропагандистка изучала пластическую косметологию, затем по протекции поступила на журналистский факультет, затем окончила факультет международных отношений.

Тина Канделаки

Карьеру Канделаки сделала поистине блестящую, потому что, как всех успешных пропагандистов, природа наделила Тину искренней любовью к деньгам, отсутствием совести, умением врать не краснея, заводить нужные знакомства и с упоением поддерживать "политику партии и правительства." Список ее мест работы и карьерных достижений может занять слишком много времени, поэтому перечислим самые главные:

телеведущая развлекательных проектов "Самый умный", "Хорошие песни", "Свадебный переполох" и "СТС зажигает суперзвезду!";

радиоведущая;

телеведущая политических программ и ток-шоу "Нереальная политика", "Времечко", совместно с Маргаритой Симоньян;

ведущая политического ток-шоу на НТВ "Железные леди";

генеральный директор и совладелица медиакомпании "Апостол";

генеральный продюсер федерального спортивного телеканала "Матч ТВ";

основательница косметического бренда ANSALIGY;

заместитель генерального директора "Газпром-медиа" и управляющий директор "Газпром-медиа Развлекательное телевидение";

исполняющая обязанности директора телеканала ТНТ.

Стоит отметить, что абсолютно все проекты Канделаки ориентированы на создание пропагандистского продукта и часто вовлечены в разного рода скандалы.

Тина Канделаки и Алина Кабаева / Instagram/Тина Канделаки

Медиакомпании "Апостол" замешана в скандале с компанией "Аэрофлот". Компанию Канделаки обвинили в заключении рекламного контракта по очень странной процедуре. Сама же рекламная кампания проходила также довольно странно, например, за интервью Канделаки и гендиректора "Аэрофлота" агентству заплатили 3 млн рублей (в 2013 году, когда происходили описываемые события, это было почти 100 000 долларов). Также агентство "Апостол" обвиняли в использовании ботофермы и накрутке просмотров в ходе рекламной кампании.

Тина Канделаки

Один из самых громких скандалов, в который Канделаки попала в качестве ведущей, - это участие в вечеринке, устроенной на крейсере "Аврора". Хотя, конечно, нам не понять нежную любовь россиян к этому кораблю российского императорского флота, ставшему символом коммунистической революции, который давно пора было бы декоммунизировать или просто сдать на металлолом. Формально крейсер - филиал Центрального военно-морского музея, однако там провели вечеринку с закусками, шампанским и прочими неизменными атрибутами русского веселья.

В качестве генерального продюсера федерального спортивного телеканала "Матч ТВ" Канделаки постоянно скандалила с известным спортивным комментатором Василием Уткиным, который отказался работать под ее началом. Канделаки называла Уткина "жиробасом", а он просил ее "не называть свою физкультуру спортом". Конфликт развивается в публичной плоскости уже не первый год и выглядит достаточно убого, но с удовольствием поддерживается генеральным продюсером. Кстати говоря, публичная грызня двух известных людей - одна из главных PR-стратегий возглавляемого Канделаки канала. Еще одно шоу взаимных оскорблений, которое тянется не один сезон, - конфликт певицы Ольги Бузовой и комментатора Дмитрия Губерниева.

Кроме того, канал обвиняли в плагиате. Портал Sports.ru подал в суд на "Матч ТВ", иск был связан с незаконным использованием контента сайта на одном из интернет-порталов телеканала. Суд счел претензии правомерными.

Скандалом закончилась и дружба Тины Канделаки с Ксенией Собчак. Так, Тина предложила Ксении использовать её связи для налаживания их пиар-коммуникации, ведь у Ксении было много знакомых олигархов. Собчак отказалась, возмутилась и впоследствии долго трепала Канделаки во всех возможных публичных выступлениях и социальных сетях.

Ну и, конечно, главный скандал в жизни Тины Канделаки произошел 26 ноября 2006 года в Ницце (Франция). Керимов вместе с Канделаки попал в ДТП на своем Ferrari Enzo - врезался в дерево. Автомобиль загорелся. Олигарх получил сильные ожоги, из-за чего теперь вынужден носить перчатки телесного цвета. Канделаки тоже получила сильные ожоги, которые затем достаточно неудачно "замаскировала" татуировками. Самое удивительное, что замужняя на тот момент Канделаки сразу после аварии пыталась спрятаться от журналистов, отрицала свое участие в инциденте и утверждала, что болеет свинкой.

Вообще, личная жизнь Канделаки наполнена приключениями, романами и криминальными авторитетами, с которыми ее связывали и рабочие, и личные, и, как она утверждает, дружеские отношения. Возможно, все виды отношений одновременно.

Тина Канделаки

Политика всегда занимала важное место в жизни нашей героини. В 2009 году по приглашению президента РФ Дмитрия Медведева она назначена членом Общественной палаты Российской Федерации. В ходе олимпийских игр в Токио 2020 года запустила флешмоб в поддержку Олимпийского комитета России, которую за систематическое употребление допинга лишили права выступать под флагом страны.

Естественно, поддерживает Тина и широкомасштабное вторжение России в Украину, а также горячо осуждает "геноцид русских" и "8-летние убийства на Донбассе".

В заключение приведем несколько цитат из Instagram нашей героини:

"И главное: когда вы видите посты в соцсетях со словами: "Ужас, как же мне стыдно за Россию, как жалко украинцев!", поищите у этих же праведников слова о смерти людей на Донбассе. Прям за последние 8 лет. Вы удивитесь".

"Ролики с закадровыми рыданиями и криками: ааа, они убивают мирных жителей — вирус, который создан для того, чтобы сбить вас с толку. Авторы таких поделок прекрасно знают про все болевые точки".

"Толерантность не распространяется на русских детей, которых травят и бьют в школах за границей? На русских, которых увольняют по всему миру и перестают обслуживать в ресторанах?"

"Государственность Украины очень быстро восстановится после того, как Зеленский и те депутаты одиозные Верховной Рады, политики Украины, которые за 8 лет не смогли Украину никак приблизить к гражданскому миру, покинут территорию страны. В Украину, думаю, вернется Янукович. Как раз операция началась, честно говоря, ровно 8 лет после Майдана прошло14-го года".

"Я хочу выразить солидарность с российскими спортсменами в это непростое время. Международный олимпийский комитет предал свой лозунг "Спорт вне политики". Спокойно смотреть на это, руководя спортивным каналом 6 лет, я не могу".

Российской телеведущая распространяет заведомо ложную информацию и основные нарративы кремлевской пропаганды за это прокуратора Украины начала процесс объявления Тины Канделаки в международный розыск. После этого при попытке пересечения границы других государств она будет задержана компетентными органами с целью экстрадиции в Украину.

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