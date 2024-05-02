Звезда реалити продемонстрировала нежный лук в лавандовом костюме с цветочными аппликациями

Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – продемонстрировала подписчикам нежный образ, в котором она собралась на прогулку.

На видео, которое она опубликовала в Instagram, красавица сначала предстала в ванной в белом халате и с полотенцем на голове. Затем Эмма оказывается на улице в лавандовом костюме, состоящем из брюк-клеш, корсетного топа и жакета с цветочными аппликациями на рукавах.

Аутфит Эрнан дополнила прической с локонами, солнцезащитными очками, массивными жемчужными серьгами, кольцами и белыми босоножками.

Напомним, Эмма Эрнан в золотом бикини похвасталась идеальной фигурой во время морской прогулки на яхте.

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