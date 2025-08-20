- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 26
- Время на прочтение
- 1 мин
Звезда реалити в бронзовом купальнике похвасталась соблазнительным бюстом
Ева Гейл продолжает соблазнять подписчиков своими горячими снимками в купальнике.
Звезда британского реалити-шоу «Остров любви» и сестра Джессики Гейл — Ева Гейл — порадовала фолловеров в Instagram пикантными фотографиями с отдыха.
Блондинка сделала селфи в бронзовом купальнике, лиф которого прекрасно подчеркнул ее пышный соблазнительный бюст.
Гейл сделала аккуратную прическу, макияж с длинными ресницами и бежевым блеском на губах и французский маникюр. На руке у Евы был золотой браслет.
Напомним, ранее Ева Гейл в желтом бикини с кружевом похвасталась упругими ягодицами.