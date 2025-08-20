ТСН в социальных сетях

Звезда реалити в бронзовом купальнике похвасталась соблазнительным бюстом

Ева Гейл продолжает соблазнять подписчиков своими горячими снимками в купальнике.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Ева Гейл

Ева Гейл

Звезда британского реалити-шоу «Остров любви» и сестра Джессики Гейл — Ева Гейл — порадовала фолловеров в Instagram пикантными фотографиями с отдыха.

Ева Гейл

Ева Гейл

Блондинка сделала селфи в бронзовом купальнике, лиф которого прекрасно подчеркнул ее пышный соблазнительный бюст.

Ева Гейл

Ева Гейл

Гейл сделала аккуратную прическу, макияж с длинными ресницами и бежевым блеском на губах и французский маникюр. На руке у Евы был золотой браслет.

Ева Гейл

Ева Гейл

Напомним, ранее Ева Гейл в желтом бикини с кружевом похвасталась упругими ягодицами.

