Звезда реалити в бронзовом купальнике похвасталась соблазнительным бюстом

Звезда британского реалити-шоу «Остров любви» и сестра Джессики Гейл — Ева Гейл — порадовала фолловеров в Instagram пикантными фотографиями с отдыха.

Блондинка сделала селфи в бронзовом купальнике, лиф которого прекрасно подчеркнул ее пышный соблазнительный бюст.

Гейл сделала аккуратную прическу, макияж с длинными ресницами и бежевым блеском на губах и французский маникюр. На руке у Евы был золотой браслет.

