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- Шоу-бизнес
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Звезда реалити в эффектном бикини продефилировала на Неделе пляжной моды в Майами
Ева Гейл вышла на подиум в миниатюрном купальнике.
Звезда британского реалити-шоу "Остров любви" Ева Гейл приняла участие в Miami Swim Week. В Instagram она опубликовала видео и фото своего красивого пляжного образа, в котором продефилировала на мероприятии.
На Еве было бикини цвета сливочного масла, украшенное золотистыми камнями и бисером. Купальник прекрасно подчеркнул ее соблазнительные формы.
Лук Гейл дополнила золотистыми мюлями на шпильках, укладкой с локонами, нежным макияжем и бежево-золотистыми украшениями.
Напомним, ранее Ева Гейл в белом мини-платье с откровенным декольте продемонстрировала пышную грудь.
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