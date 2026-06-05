Звезда реалити в эффектном бикини продефилировала на Неделе пляжной моды в Майами

Ева Гейл

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Звезда британского реалити-шоу "Остров любви" Ева Гейл приняла участие в Miami Swim Week. В Instagram она опубликовала видео и фото своего красивого пляжного образа, в котором продефилировала на мероприятии.

Ева Гейл

На Еве было бикини цвета сливочного масла, украшенное золотистыми камнями и бисером. Купальник прекрасно подчеркнул ее соблазнительные формы.

Ева Гейл

Лук Гейл дополнила золотистыми мюлями на шпильках, укладкой с локонами, нежным макияжем и бежево-золотистыми украшениями.

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Напомним, ранее Ева Гейл в белом мини-платье с откровенным декольте продемонстрировала пышную грудь.

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