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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
84
Время на прочтение
1 мин

Звезда реалити в эффектном бикини продефилировала на Неделе пляжной моды в Майами

Ева Гейл вышла на подиум в миниатюрном купальнике.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Ева Гейл

Ева Гейл

Звезда британского реалити-шоу "Остров любви" Ева Гейл приняла участие в Miami Swim Week. В Instagram она опубликовала видео и фото своего красивого пляжного образа, в котором продефилировала на мероприятии.

Ева Гейл

Ева Гейл

На Еве было бикини цвета сливочного масла, украшенное золотистыми камнями и бисером. Купальник прекрасно подчеркнул ее соблазнительные формы.

Ева Гейл

Ева Гейл

Лук Гейл дополнила золотистыми мюлями на шпильках, укладкой с локонами, нежным макияжем и бежево-золотистыми украшениями.

Напомним, ранее Ева Гейл в белом мини-платье с откровенным декольте продемонстрировала пышную грудь.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
84
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