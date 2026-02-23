- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 184
- Время на прочтение
- 1 мин
Звезда реалити в розовом бикини похвасталась упругими ягодицами на пляже
Ева Гейл показала горячие фотографии из отпуска в Таиланде.
Звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Ева Гейл — опубликовала в Instagram снимки со своего отдыха в Таиланде, который она проводит со своей сестрой Джессикой.
Блондинка устроила себе фотосет на пляже. Ева позировала в розовом купальнике от бренда Fashion Nova, демонстрируя упругие ягодицы.
Свой пляжный лук она дополнила золотыми украшениями и белым цветком в волосах.
А еще Гейл сделала несколько кадров во время морской прогулки на яхте. Ева с разных ракурсов похвасталась красивой фигурой и загаром.
Напомним, Джессика Гейл пофотографировалась в обтягивающем платье миди темно-шоколадного цвета.