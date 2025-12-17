- Дата публикации
Звезда "Секса в большом городе" Ким Кэттролл показала фото из медового месяца на Мальдивах
Недавно известная актриса вышла замуж, поэтому отправилась с новоиспеченным мужем на экзотические острова.
69-летняя актриса Ким Кэттролл, широко известная всем по роли Саманты в популярном сериале «Секс в большом городе», недавно вышла замуж. Ее избранником стал 55-летний звукорежиссер Рассел Томас. Фото с церемонии бракосочетания показал People.
Судя по фото актрисы в Instagram, пара отправилась в медовый месяц на Мальдивы. Ким показала, как отдыхала на закате в гамаке, смотрела на океан, а также селфи с Расселом.
Отметим, Ким и Рассел познакомились в Великобритании, на канале BBC, где мужчина работал звукорежиссером. В отношениях они состоят с 2016 года. Пара никогда не афишировала свой роман, они почти не появлялись вместе на красных дорожках. Актриса называла их отношения спокойными, зрелыми и поддерживающими.
