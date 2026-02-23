Звезда сериала "Анатомия Грей" — 60-летний Патрик Демпси — вышел на красную дорожку с дочерью

Патрик Демпси и его дочь Талула / © Getty Images

Среди тех, кто вывел дочь-красавицу в свет на этой неделе был актер Патрик Демпси — звезда сериала «Анатомия Грей».

На красную дорожку церемонии вручения кинопремии BAFTA Демпси пришел с 24-летней дочерью Талулой. Девушка старшая из его троих детей, ведь также у Демпси и его жены Джилл есть сыновья-близнецы.

Патрик выбрал для мероприятия элегантный черный смокинг, который надел в сочетании с белой рубашкой и галстуком-бабочкой, а также дополнил свой вечерний образ дорогими часами и очками. Талула же позировала перед фотографами в лаконичном черном вечернем платье с халтером.

С семьей актер в свет выходит не впервые, ведь также неоднократно они появлялись на публике полным составом.