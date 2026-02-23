ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
121
Время на прочтение
1 мин

Звезда сериала "Анатомия Грей" — 60-летний Патрик Демпси — вышел на красную дорожку с дочерью

Все больше звездных родителей решают приходить на светские мероприятия в компании своих повзрослевших детей.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Патрик Демпси и его дочь Талула

Патрик Демпси и его дочь Талула / © Getty Images

Среди тех, кто вывел дочь-красавицу в свет на этой неделе был актер Патрик Демпси — звезда сериала «Анатомия Грей».

На красную дорожку церемонии вручения кинопремии BAFTA Демпси пришел с 24-летней дочерью Талулой. Девушка старшая из его троих детей, ведь также у Демпси и его жены Джилл есть сыновья-близнецы.

Патрик Демпси и его дочь Талула / © Getty Images

Патрик Демпси и его дочь Талула / © Getty Images

Патрик выбрал для мероприятия элегантный черный смокинг, который надел в сочетании с белой рубашкой и галстуком-бабочкой, а также дополнил свой вечерний образ дорогими часами и очками. Талула же позировала перед фотографами в лаконичном черном вечернем платье с халтером.

С семьей актер в свет выходит не впервые, ведь также неоднократно они появлялись на публике полным составом.

Патрик Демпси и его семья, 2023 год / © Getty Images

Патрик Демпси и его семья, 2023 год / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
121
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie