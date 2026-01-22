- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 154
- Время на прочтение
- 1 мин
Звезда сериала "Баффи — истребительница вампиров" появилась на красной дорожке ради нового проекта
48-летняя американская актриса Сара Мишель Геллар посетила презентацию шоу Netflix Star Search («Поиск звезд») в Калифорнии.
Актриса вместе с Джелли Роллом и Крисси Тейген стала одной из судей проекта. Однако это шоу не что-то новое, а на самом деле перезапуск старого американское телешоу, которое выходило в течение многих лет и принимала в нем участие в детстве даже Бритни Спирс.
Теперь же Сара Мишель будет радовать поклонников своими образами на этом проекте, а также выбирать талантливых звезд. Первых два образа на красной дорожке Star Search она уже продемонстрировала.
Первый лук звезды включал серебристое мини-платье с одним рукавом и бантом, полностью расшитое пайетками. Носила наряд Геллар в сочетании с серебряными туфлями с ремешками и гламурными украшениями.
Второй лук Сары Мишель — это изысканный черный костюм-тройка со стразами, который включал жакет, брюки и топ. Шика ее образу добавили длинные серьги с камнями.