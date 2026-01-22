Звезда сериала "Баффи — истребительница вампиров" появилась на красной дорожке ради нового проекта

Сара Мишель Геллар / © Getty Images

Актриса вместе с Джелли Роллом и Крисси Тейген стала одной из судей проекта. Однако это шоу не что-то новое, а на самом деле перезапуск старого американское телешоу, которое выходило в течение многих лет и принимала в нем участие в детстве даже Бритни Спирс.

Теперь же Сара Мишель будет радовать поклонников своими образами на этом проекте, а также выбирать талантливых звезд. Первых два образа на красной дорожке Star Search она уже продемонстрировала.

Первый лук звезды включал серебристое мини-платье с одним рукавом и бантом, полностью расшитое пайетками. Носила наряд Геллар в сочетании с серебряными туфлями с ремешками и гламурными украшениями.

Второй лук Сары Мишель — это изысканный черный костюм-тройка со стразами, который включал жакет, брюки и топ. Шика ее образу добавили длинные серьги с камнями.

