ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
154
Время на прочтение
1 мин

Звезда сериала "Баффи — истребительница вампиров" появилась на красной дорожке ради нового проекта

48-летняя американская актриса Сара Мишель Геллар посетила презентацию шоу Netflix Star Search («Поиск звезд») в Калифорнии.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Сара Мишель Геллар

Сара Мишель Геллар / © Getty Images

Актриса вместе с Джелли Роллом и Крисси Тейген стала одной из судей проекта. Однако это шоу не что-то новое, а на самом деле перезапуск старого американское телешоу, которое выходило в течение многих лет и принимала в нем участие в детстве даже Бритни Спирс.

Теперь же Сара Мишель будет радовать поклонников своими образами на этом проекте, а также выбирать талантливых звезд. Первых два образа на красной дорожке Star Search она уже продемонстрировала.

Первый лук звезды включал серебристое мини-платье с одним рукавом и бантом, полностью расшитое пайетками. Носила наряд Геллар в сочетании с серебряными туфлями с ремешками и гламурными украшениями.

Сара Мишель Геллар / © Getty Images

Сара Мишель Геллар / © Getty Images

Второй лук Сары Мишель — это изысканный черный костюм-тройка со стразами, который включал жакет, брюки и топ. Шика ее образу добавили длинные серьги с камнями.

Сара Мишель Геллар / © Getty Images

Сара Мишель Геллар / © Getty Images

Наряды актрисы Сары Мишель Геллар (7 фото)

Сара Мишель Геллар / © Getty Images

Сара Мишель Геллар / © Getty Images

Сара Мишель Геллар / © Getty Images

Сара Мишель Геллар / © Getty Images

Сара Мишель Геллар / © Associated Press

Сара Мишель Геллар / © Associated Press

Сара Мишель Геллар / © Associated Press

Сара Мишель Геллар / © Associated Press

Сара Мишель Геллар / © Getty Images

Сара Мишель Геллар / © Getty Images

Сара Мишель Геллар / © Associated Press

Сара Мишель Геллар / © Associated Press

Сара Мишель Геллар / © Associated Press

Сара Мишель Геллар / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
154
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie