Звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" приехала на шоу в стильном луке презентовать свои мемуары

54-летняя актриса и звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" посетила шоу в Нью-Йорке.

Дженни Гарт

Дженни Гарт / © Getty Images

Дженни Гарт, известная по роли Келли Тейлор в сериале "Беверли-Хиллз, 90210, приехала на съемки эпизода программы "Good Day New York".

На шоу актриса приехала представить свои новые мемуары, которые называются «Я выбираю себя». В книге она впервые откровенно рассказала о сложных периодах, включая развод, выкидыши и борьбу с тревожностью.

Дженни откровенно рассказала о свей личной жизни поклонникам, что испытывала после развода с мужем Питером Фачинелли в 2012 году, как столкнулась с депрессией в тот период и, как смогла переосмыслить происходящее и научиться поддерживать с бывшим нормальные отношения ради воспитания детей.

На шоу Гарт появилась в белой двубортной рубашке и синих джинсах. Ее белокурые волосы были распущены, на лице был красивый макияж в натуральных оттенках, в ушах золотые серьги, а на шее крупное золотое колье.

Ранее мы показывали, как Дженни запечатлели с ее 23-летней дочерью во время пасхальных праздников.

