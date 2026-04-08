Звезду сериала «Беверли-Хиллз, 90210» с дочерью сфотографировали с огромным зайцем на Пасху
54-летняя актриса Дженни Гарт посетила пасхальную благотворительную акцию вместе со своей 23-летней дочерью Лолой.
Дженни и Лола появились на Los Angeles Mission Special Easter Outreach On Skid Row в Лос-Анджелесе, и были запечатлены фотографами с огромным серым кроликом.
Мероприятие состоялось спустя несколько дней после дня рождения Дженни, который она празднует 3 апреля.
Кстати, в этот день папарацци сделали и другое фото звезды сериала «Беверли-Хиллз, 90210». Одета Гарт была в белую блузку с круглым вырезом и широкие джинсы. Волосы распустила, сделала легкий макияж и надела очки. Ее дочь Лола была в белой футболке, джинсах и бежевых кроссовках.