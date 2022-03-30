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Звезда сериала "Благие знамения" призвал добиваться возвращения похищенных и насильно вывезенных в Россию украинцев

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Звезда сериала "Благие знамения" призвал добиваться возвращения похищенных и насильно вывезенных в Россию украинцев

Майкл Шин / Getty Images

Мы живем в такое время, когда каждый человек стоит перед выбором между добром и злом. При этом молчание воспринимается как выбор неправильный.

Поэтому особенно приятно каждый раз узнавать, что любимые актеры, писатели и художники стоят рядом на стороне света, думают об Украине и стараются помочь.

Так, недавно звезда сериала "Благие знамения" Майкл Шин, который сыграл в сериале ангела Азирафеля, разместил в своих соцсетях сообщение со словами поддержки и призывом к подписчикам. 

"Путин не может захватить Украину, поэтому он захватывает ее народ. Десятки мирных жителей были похищены, еще тысячи депортированы в Россию. У этих людей есть имена и лица. Пожалуйста, поделитесь ими и потребуйте их безопасного возвращения".

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