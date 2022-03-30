Звезда сериала "Благие знамения" призвал добиваться возвращения похищенных и насильно вывезенных в Россию украинцев

Мы живем в такое время, когда каждый человек стоит перед выбором между добром и злом. При этом молчание воспринимается как выбор неправильный.

Поэтому особенно приятно каждый раз узнавать, что любимые актеры, писатели и художники стоят рядом на стороне света, думают об Украине и стараются помочь.

Так, недавно звезда сериала "Благие знамения" Майкл Шин, который сыграл в сериале ангела Азирафеля, разместил в своих соцсетях сообщение со словами поддержки и призывом к подписчикам.

Putin can't take Ukraine so he's taking its people. Dozens of civilians have been abducted and thousands more deported to Russia. These people have names and faces. Please share them and demand their safe return. #TheTaken https://t.co/zuAm2wqGsi — michael sheen (@michaelsheen) March 29, 2022

"Путин не может захватить Украину, поэтому он захватывает ее народ. Десятки мирных жителей были похищены, еще тысячи депортированы в Россию. У этих людей есть имена и лица. Пожалуйста, поделитесь ими и потребуйте их безопасного возвращения".

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