Звезда сериала "Дневники вампира" Нина Добрев сверкнула фигурой в нижнем белье

Нина Добрев / © Getty Images

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36-летняя канадская актриса болгарского происхождения широко известная всем по сериалу "Дневники вампира", – Нина Добрев – удивила своих поклонников, опубликовав в своем Instagram откровенный снимок.

Актриса показала серию фото, сделанных за последнее время. В основном это фото с отдыха, каких-то мероприятий и кадры с ее женихом. Напомним, Нина встречается с трехкратным олимпийским чемпионом, американским сноубордистом Шоном Уайтом, который недавно сделал ей предложение.

5-летие их отношений пара праздновала в ресторане, и Нина показала оттуда праздничный шоколадный фондан со свечкой.

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Однако, конечно же, больше всего внимание поклонников привлекла фотография, на которой актриса позирует в черном нижнем белье. Обычно она не публикует снимки такого рода, поэтому ее поклонники были приятно удивлены и засыпали звезду комплиментами.

К слову, прорывом в карьере Нины Добрев стал сериал "Дневники вампира", где она сыграла двух главных героинь – Елену Гилберт и ее зловещего двойника Кэтрин Пирс. Сериал стал одним из самых популярных молодежных фэнтези, выходил с 2009-го по 2017-й, было выпущено 8 сезонов. Во время съемок между Нино и актером Йеном Сомерхолдером завязались романтические отношения, которые длились несколько лет.

Ранее, напомним, Нина Добрев в полосатом платье и на шпильках попала в объективы папарацци.

© Getty Images