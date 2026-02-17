- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 140
- Время на прочтение
- 1 мин
Звезда сериала «Эмили в Париже» — Лили Коллинз — показала редкие фото с годовалой дочерью и мужем
Актриса поделилась в Сети серией семейных фотографий.
36-летняя актриса и звезда сериала «Эмили в Париже» Лили Коллинз нечасто показывает в Instagram свою дочь Туве Джейн, которой в конце января этого года исполнился год. Возможно, это связано с тем, что после объявления о рождении дочери она с мужем столкнулись с волной критики — их осуждали за решение воспользоваться услугами сурмамы.
Однако в День святого Валентина Лили решила сделать исключение и опубликовала фото со своим мужем — режиссером Чарли Макдауэллом — и Туве.
Судя по фото, Лили и Чарли счастливы быть родителями. «Мои два Валентина и мое сердце», — написала актриса под фото.
А ранее Лили опубликовала фото со своим отцом — британским певцом Филом Коллинзом, которому недавно исполнилось 75 лет.
На одном из архивных фото Лили запечатлена еще совсем маленькой рядом с отцом.
Ранее, напомним, Лили Коллинз блистала на красной дорожке сериала «Эмили в Париже». Презентация нового сезона популярного сериала состоялась в Париже.