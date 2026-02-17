Лили Коллинз / © Getty Images

36-летняя актриса и звезда сериала «Эмили в Париже» Лили Коллинз нечасто показывает в Instagram свою дочь Туве Джейн, которой в конце января этого года исполнился год. Возможно, это связано с тем, что после объявления о рождении дочери она с мужем столкнулись с волной критики — их осуждали за решение воспользоваться услугами сурмамы.

Однако в День святого Валентина Лили решила сделать исключение и опубликовала фото со своим мужем — режиссером Чарли Макдауэллом — и Туве.

Лили Коллинз с дочерью / © Instagram Лили Коллинз

Лили Коллинз с мужем и дочерью / © Instagram Лили Коллинз

Муж Лили Коллинз с их дочерью / © Instagram Лили Коллинз

Судя по фото, Лили и Чарли счастливы быть родителями. «Мои два Валентина и мое сердце», — написала актриса под фото.

А ранее Лили опубликовала фото со своим отцом — британским певцом Филом Коллинзом, которому недавно исполнилось 75 лет.

Лили Коллинз с отцом / © Instagram Лили Коллинз

На одном из архивных фото Лили запечатлена еще совсем маленькой рядом с отцом.

Ранее, напомним, Лили Коллинз блистала на красной дорожке сериала «Эмили в Париже». Презентация нового сезона популярного сериала состоялась в Париже.