Звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз прогулялась в Швеции в вязаной шапке от украинского бренда

33-летняя актриса показала снимки из своего путешествия.

Лили Коллинз опубликовала в Instagram фотографии из своей поездки в заснеженную Швецию, куда она уехала со своим мужем – кинорежиссером и писателем Чарли Макдауэллом.

Для прогулки по зимнему городу актриса выбрала пальто цвета овсянки с поясом на талии, черные джинсы и черную обувь на низком ходу.

Лили Коллинз / Фото: Instagram Лили Коллинз

Аутфит Коллинз дополнила светло вязаной шапкой от украинского бренда GUNIA Project с длинными завязками и кремовой сумкой через плечо от Cartier.

Лили Коллинз / Фото: Instagram Лили Коллинз

"Шведский снежный кролик", – подписала фото Лили.

Лили Коллинз / Фото: Instagram Лили Коллинз

Напомним, ранее Лили Коллинз попала в объективы папарацци во время прогулки по Нью-Йорку в компании любимого.

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