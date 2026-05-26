Звезда сериала "Эмили в Париже" — Лили Коллинз — в мини-шортах позировала на Миконосе
Актриса анонсировала новый — и финальный — сезон популярного сериала.
Команда сериала «Эмили в Париже» проводит съемки шестого сезона, который станет последним, в Греции. Это подтвердили создатели и 37-летняя актриса Лили Коллинз, которая играет главную роль. В своем Instagram она показала серию фото, сделанных на Миконосе.
Девушка позировала в стильном белом костюме с красным принтом, который дополнила эспадрильями на платформе и солнцезащитными очками в красной оправе.
«И вот мы вернулись — в последний раз. „Эмили в Париже“ отправляется в Грецию (и, конечно же, во Францию) в свое последнее, эпическое, приключение. Давайте сделаем этот сезон самым невероятным и особенным!…» — написала Лили под фото.
Также звезда показала и фото со своей подругой и коллегой по сериалу — 34-летней актрисой Эшли Парк.
«Береты сменили на шляпы от солнца…», — подписала Лили фото, на котором они запечатлены в похожих соломенных шляпах.
Напомним, «Эмили в Париже» (Emily in Paris) — популярный американский комедийно-драматический сериал от компании Netflix, созданный Дарреном Старом (автором «Секса в большом городе»). Сюжет рассказывает об амбициозной американке Эмили Купер (в исполнении Лили Коллинз), неожиданно получающей работу в престижном маркетинговом агентстве в Париже.