Лили Коллинз / © Instagram Лили Коллинз

Реклама

Команда сериала «Эмили в Париже» проводит съемки шестого сезона, который станет последним, в Греции. Это подтвердили создатели и 37-летняя актриса Лили Коллинз, которая играет главную роль. В своем Instagram она показала серию фото, сделанных на Миконосе.

Девушка позировала в стильном белом костюме с красным принтом, который дополнила эспадрильями на платформе и солнцезащитными очками в красной оправе.

Лили Коллинз на съемках в Греции / © Instagram Лили Коллинз

Лили Коллинз на съемках в Греции / © Instagram Лили Коллинз

«И вот мы вернулись — в последний раз. „Эмили в Париже“ отправляется в Грецию (и, конечно же, во Францию) в свое последнее, эпическое, приключение. Давайте сделаем этот сезон самым невероятным и особенным!…» — написала Лили под фото.

Реклама

Также звезда показала и фото со своей подругой и коллегой по сериалу — 34-летней актрисой Эшли Парк.

Лили Коллинз и Эшли Парк / © Instagram Лили Коллинз

«Береты сменили на шляпы от солнца…», — подписала Лили фото, на котором они запечатлены в похожих соломенных шляпах.

Лили Коллинз на съемках в Греции / © Instagram Лили Коллинз

Съемки сериала «Эмили в Париже» в Греции / © Instagram Лили Коллинз

Напомним, «Эмили в Париже» (Emily in Paris) — популярный американский комедийно-драматический сериал от компании Netflix, созданный Дарреном Старом (автором «Секса в большом городе»). Сюжет рассказывает об амбициозной американке Эмили Купер (в исполнении Лили Коллинз), неожиданно получающей работу в престижном маркетинговом агентстве в Париже.

Новости партнеров