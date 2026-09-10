ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
68
Время на прочтение
1 мин

Звезда сериала «Эмили в Париже» — Лили Коллинз — занялась живописью и показала результат

Актриса нашла новое увлечение.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Лили Коллинз

Лили Коллинз / © Instagram Лили Коллинз

Звезда сериала «Эмили в Париже» Лили Коллинз продемонстрировала подписчикам свое новое творческое увлечение. 37-летняя актриса показала несколько собственных акварельных работ.

В Instagram Коллинз опубликовала серию фотографий, на которых можно увидеть ее картины, а также моменты из отпуска. Судя по публикации, актриса решила попробовать себя в живописи и запечатлеть на бумаге атмосферу уходящего лета.

Рисунки Лили Коллинз / © Instagram Лили Коллинз

Рисунки Лили Коллинз / © Instagram Лили Коллинз

На снимках она показала не только готовые работы, но и детали процесса. «Окна, акварели и прогулки…», — написала Лили под фото.

Рисунки Лили Коллинз / © Instagram Лили Коллинз

Рисунки Лили Коллинз / © Instagram Лили Коллинз

Поклонники Лили с интересом отреагировали на ее неожиданное хобби. В комментариях они отметили не только ее талант, но и традиционно восхитились внешностью актрисы.

Лили Коллинз / © Instagram Лили Коллинз

Лили Коллинз / © Instagram Лили Коллинз

Лили Коллинз / © Instagram Лили Коллинз

Лили Коллинз / © Instagram Лили Коллинз

Лили Коллинз / © Instagram Лили Коллинз

Лили Коллинз / © Instagram Лили Коллинз

Ранее, напомним, Лили Коллинз в мини-шортах позировала на Миконосе.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie