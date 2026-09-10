Лили Коллинз / © Instagram Лили Коллинз

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Звезда сериала «Эмили в Париже» Лили Коллинз продемонстрировала подписчикам свое новое творческое увлечение. 37-летняя актриса показала несколько собственных акварельных работ.

В Instagram Коллинз опубликовала серию фотографий, на которых можно увидеть ее картины, а также моменты из отпуска. Судя по публикации, актриса решила попробовать себя в живописи и запечатлеть на бумаге атмосферу уходящего лета.

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Рисунки Лили Коллинз / © Instagram Лили Коллинз

На снимках она показала не только готовые работы, но и детали процесса. «Окна, акварели и прогулки…», — написала Лили под фото.

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Рисунки Лили Коллинз / © Instagram Лили Коллинз

Поклонники Лили с интересом отреагировали на ее неожиданное хобби. В комментариях они отметили не только ее талант, но и традиционно восхитились внешностью актрисы.

Лили Коллинз / © Instagram Лили Коллинз

Лили Коллинз / © Instagram Лили Коллинз

Лили Коллинз / © Instagram Лили Коллинз

Ранее, напомним, Лили Коллинз в мини-шортах позировала на Миконосе.

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