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- Шоу-бизнес
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Звезда сериала «Эмили в Париже» — Лили Коллинз — занялась живописью и показала результат
Актриса нашла новое увлечение.
Звезда сериала «Эмили в Париже» Лили Коллинз продемонстрировала подписчикам свое новое творческое увлечение. 37-летняя актриса показала несколько собственных акварельных работ.
В Instagram Коллинз опубликовала серию фотографий, на которых можно увидеть ее картины, а также моменты из отпуска. Судя по публикации, актриса решила попробовать себя в живописи и запечатлеть на бумаге атмосферу уходящего лета.
На снимках она показала не только готовые работы, но и детали процесса. «Окна, акварели и прогулки…», — написала Лили под фото.
Поклонники Лили с интересом отреагировали на ее неожиданное хобби. В комментариях они отметили не только ее талант, но и традиционно восхитились внешностью актрисы.
Ранее, напомним, Лили Коллинз в мини-шортах позировала на Миконосе.