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- Шоу-бизнес
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Звезда сериала "Эмили в Париже" вышла в свет в платье от украинского бренда BEVZA
63-летняя французская актриса Филиппин Лерой-Болье появилась на мероприятии в платье, которое безупречно сидело на ее фигуре.
Украинский модный бренд, который любят носить многие западные знаменитости, поделился несколькими снимками на своей странице в Instagram, написав:
«Филиппин (@PhilippineLeroyBeaulieu) в платье BEVZA из коллекции „White on White“.
Платье с одним рукавов и драпировкой от талии к низу просто безупречно сидит на Филиппин Леруа-Болье, актрисе сериала «Эмили в Париже», так полюбившегося зрителям.
Наряд актриса дополнила золотым кольцом на пальце, крупными серьгами и светлым маникюром, а также вечерним макияжем и легкой укладкой волос.
Напомним, ранее мы писали, как Мишель Монаган в наряде от украинского бренда BEVZA появилась на киномероприятии.