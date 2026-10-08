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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
117
Время на прочтение
1 мин

Звезда сериала "Эмили в Париже" вышла в свет в платье от украинского бренда BEVZA

63-летняя французская актриса Филиппин Лерой-Болье появилась на мероприятии в платье, которое безупречно сидело на ее фигуре.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Филиппин Лерой-Болье

Филиппин Лерой-Болье

Украинский модный бренд, который любят носить многие западные знаменитости, поделился несколькими снимками на своей странице в Instagram, написав:

«Филиппин (@PhilippineLeroyBeaulieu) в платье BEVZA из коллекции „White on White“.

Филиппин Лерой-Болье

Филиппин Лерой-Болье

Платье с одним рукавов и драпировкой от талии к низу просто безупречно сидит на Филиппин Леруа-Болье, актрисе сериала «Эмили в Париже», так полюбившегося зрителям.

Наряд актриса дополнила золотым кольцом на пальце, крупными серьгами и светлым маникюром, а также вечерним макияжем и легкой укладкой волос.

Филиппин Лерой-Болье

Филиппин Лерой-Болье

Филиппин Лерой-Болье

Филиппин Лерой-Болье

Филиппин Лерой-Болье

Филиппин Лерой-Болье

Напомним, ранее мы писали, как Мишель Монаган в наряде от украинского бренда BEVZA появилась на киномероприятии.

Филиппин Лерой-Болье

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