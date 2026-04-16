Звезда сериала "Эйфория" Барби Феррейра вышла на красную дорожку в леопардовом принте

29-летняя актриса Барби Феррейра, которая прославилась ролью в нашумевшем сериале «Эйфория», посетила показ ромкома «Майл-Энд Кикс», в котором сыграла главную роль.

Она выглядела потрясающе в винтажном образе от бренда Dolce & Gabbana, который состоял из обтягивающей черной юбки-карандаш, которую украшали шнуровки по бокам, а также эффектного корсетного топа в бельевом стиле, выполненного из ткани в леопардовый принт.

Барби дополнила свой образ для красной дорожки остроносыми туфлями от Manolo Blahnik с ремешками, несколькими лаконичными украшениями и ярким макияжем.

Однако актриса сейчас просто не узнаваема. Барби потеряла вес и такая трансформация ее тела вызвала слухи, что она обратилась к Оземпику или аналогичному препарату для похудения, чтобы достичь таких стремительных результатов.

За годы работы в мире шоубизнеса Феррейра просто устала от амплуа девушки plus-size, что побудило ее уволиться из «Эйфории».

«Я очень хотела иметь возможность не быть полной лучшей подругой. Я не хочу играть такую роль», — сказала она в подкасте Armchair Expert.

