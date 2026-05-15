Звезда сериала "Карнивал Роу" Кара Делевинь продемонстрировала новый имидж и роскошный костюм в полоску

Кара Делевинь / © Associated Press

Актриса и модель Кара Делевинь, которая в свое время была музой легендарного Карла Лагерфельда, а также сыгравшая главную роль в сериале «Карнивал Роу», посетила Каннский кинофестиваль.

Она появилась на фотоколле, чтобы представить новый американский комедийно-драматический фильм, получивший название Club Kid, премьера которого состоится на мероприятии.

Актриса надела темно-синий костюм в тонкую полоску, который идеально сидел на ее фигуре. Наряд включал жакет и классические брюки. Также Кара надела прозрачную рубашку с белым воротником и завершила лук остроносыми лаковыми туфлями.

Особое внимание привлекла прическа Делевинь, ведь она отказалась от белокурого оттенка и появилась с новой прической. Это было стильно и без сомнений такой стиль подходит знаменитой красавице.

Кара Делевинь / © Associated Press

Это появление Кары состоялось во Франции после того как она блистала на Met Galaв Нью-Йоркев невероятном изысканном платье с декоративными элементами на спине и юбке.

Кара Делевинь на Met Gala 2026 в Нью-Йорке / © Associated Press

Наряд для Кары создал бренд Ralph Lauren взяв за основу платье из коллекции осень-зима 2011 года. Образ актрисы для галавечера назвали одним из самых красивых.

Кара Делевинь на Met Gala 2026 в Нью-Йорке / © Associated Press

