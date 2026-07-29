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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
49
Время на прочтение
1 мин

Звезда сериала "Тэд Лассо" Джейсон Судейкис редко появляется на публике с двумя детьми

Актёр воспитывает 9-летнюю дочь и 12-летнего сына вместе с бывшей женой Оливией Уайлд.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Джейсон Судейкис

Джейсон Судейкис / © Associated Press

Джейсон Судейкис провел время со своими детьми во время презентации нового сезона комедийного сериала «Тэд Лассо». Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе, и сын с дочерью актёра вышли с ним к фотографам, что является редкостью.

9-летнюю дочь Дейзи и 12-летнего сына Отиса актёр воспитывает вместе со своей бывшей женой Оливией Уайлд — актрисой и режиссёром, прославившейся ролью в сериале «Доктор Хаус».

Джейсон Судейкис с сыном Отисом и дочерью Дейзи / © Getty Images

Джейсон Судейкис с сыном Отисом и дочерью Дейзи / © Getty Images

Судейкис был одет в рубашку и галстук с принтом, его дочь выбрала джинсовую куртку, а сын Отис появился в белой футболке, джинсах и кроссовках. Дети улыбались рядом с отцом и тоже немного дурачились, ведь прямо на фотосессии закрывали ему глаза от солнца, чтобы актеру, вероятно, было лучше видно публику.

А пока Джейсон присутствовал на этом мероприятии, его бывшая жена Оливия Уайлд позировала фотографам на премьере фильма I Want Your Sex в Лос-Анджелесе, в котором она сыграла главную роль.

Оливия Уайлд / © Associated Press

Оливия Уайлд / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
49
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