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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
98
Время на прочтение
1 мин

Звезда сериала "Тэд Лассо" появилась на публике с забавной сумкой в виде хот-дога

Не каждая женщина выбрала бы такой аксессуар.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Джуно Темпл

Джуно Темпл / © Associated Press

Актриса Джуно Темпл, исполняющая в сериале роль Кили Джонс, посетила премьеру 4-го сезона в Нью-Йорке. Она выбрала для мероприятия интересный образ, главным элементом которого стало её бирюзовое винтажное платье от модного дома Gucci.

Легкое и нежное платье актрисы отличалось эффектным глубоким декольте и украшением на животе. Длинная юбка спускалась до пола, имела шлейф и небольшой разрез спереди.

Джуно Темпл / © Associated Press

Джуно Темпл / © Associated Press

Джуно дополнила платье гламурной обувью со стразами и широким чокером на шее. Её прическа была пышной и высокой, однако основное внимание в образе привлекала её сумка от Judith Leiber в виде хот-дога, усыпанного стразами.

Сумка стала настоящей изюминкой образа звезды, но это и неудивительно, ведь Джуно часто выбирает такие аксессуары и любит выделяться с их помощью.

Джуно Темпл / © Associated Press

Джуно Темпл / © Associated Press

Например, на премьеру фильма «Веном: Последний танец» она пришла с сумкой в виде космической тарелки, созданной брендом Judith Leiber, а на 76-ю церемонию вручения премии Primetime Emmy Awards — с сумкой в виде тигра.

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