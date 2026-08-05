Звезда сериала "Тэд Лассо" появилась на публике с забавной сумкой в виде хот-дога

Джуно Темпл / © Associated Press

Реклама

Актриса Джуно Темпл, исполняющая в сериале роль Кили Джонс, посетила премьеру 4-го сезона в Нью-Йорке. Она выбрала для мероприятия интересный образ, главным элементом которого стало её бирюзовое винтажное платье от модного дома Gucci.

Легкое и нежное платье актрисы отличалось эффектным глубоким декольте и украшением на животе. Длинная юбка спускалась до пола, имела шлейф и небольшой разрез спереди.

Реклама

Джуно Темпл / © Associated Press

Джуно дополнила платье гламурной обувью со стразами и широким чокером на шее. Её прическа была пышной и высокой, однако основное внимание в образе привлекала её сумка от Judith Leiber в виде хот-дога, усыпанного стразами.

Реклама

Сумка стала настоящей изюминкой образа звезды, но это и неудивительно, ведь Джуно часто выбирает такие аксессуары и любит выделяться с их помощью.

Джуно Темпл / © Associated Press

Например, на премьеру фильма «Веном: Последний танец» она пришла с сумкой в виде космической тарелки, созданной брендом Judith Leiber, а на 76-ю церемонию вручения премии Primetime Emmy Awards — с сумкой в виде тигра.

Новости партнеров