Звезда сериала "Теория большого взрыва" рассказала о встрече с принцессой Дианой в детстве

Принцесса Диана в США, 1996 год / © Getty Images

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Американская актриса Лорен Лапкус, известная по роли в сериале «Теория большого взрыва», приняла участие в записи подкаста Pod Meets World и рассказала ведущей Даниэль Фишель, что в детстве видела принцессу Диану.

Лорен Лапкус / © Associated Press

Это произошло в 1996 году, когда Лорен было 10 лет, в её родном городе Эванстоне, штат Иллинойс.

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«Когда мне было 10 лет, принцесса Диана приехала в наш город, чтобы встретиться с президентом. Не знаю, чем именно они тогда занимались, но она, кажется, побывала на каком-то гала-вечере или мероприятии. А потом она приехала на улицу совсем недалеко от моего дома и должна была там появиться. Не знаю, откуда мы об этом узнали. Она вышла из машины, и мы все пожали ей руку и сфотографировались. Правда, на всех моих фотографиях была только она. У меня нет никаких селфи или чего-то подобного. Тогда мы пользовались одноразовыми фотоаппаратами и чем-то в этом роде. Мы с подругой пожали ей руку, а потом катались на велосипедах и просто кричали от восторга, кажется, целую вечность», — сказала актриса.

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Принцесса Диана в США, 1996 год / © Getty Images

Кроме того, она рассказала, что в тот день на Диане был мятно-зеленый костюм с жемчужным ожерельем.

Фотографии того дня сохранились, и Диана поздоровалась с восторженной толпой во время пешеходной экскурсии по кампусу Северо-Западного университета; это произошло 4 июня.

Принцесса Диана в США, 1996 год / © Getty Images

В тот день на ней был костюм с жакетом и юбкой от Catherine Walker, который дополняла элегантная сумка от Chanel. Эта черная кожаная сумка была подарком от Карла Лагерфельда. Диана пожертвовала её на благотворительность для сбора средств на борьбу со СПИДом.

Принцесса Диана в США, 1996 год / © Getty Images

Во время визита в Эванстон принцесса Уэльская побывала в саду скульптур при Музее искусств имени Мэри и Ли Блок, где осмотрела работы британской скульпторки Барбары Гепворт. После этого она приняла участие в частном приеме, где встретилась с исследователями рака молочной железы, членами совета университета и местными политическими деятелями.

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Этот трехдневный визит в США принцесса совершила в статусе президента лондонского госпиталя Royal Marsden. Главной целью поездки было налаживание международного партнерства в области лечения онкологических заболеваний, а также сбор более 1 миллиона долларов на исследование рака.

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