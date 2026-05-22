- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 78
- Время на прочтение
- 2 мин
Звезда сериала "Витя", рэпер OTOY и участница "Холостяка": гости премьеры фильма "Звездные войны: Мандалорец и Грогу"
Лента является частью франшизы "Звездные войны" и продолжает сюжет сериала "Мандалорец".
В Киеве, в кинотеатре «Планета кино» (ТРЦ River Mall), состоялся допремьерный показ фильма «Звездные войны: Мандалорец и Грогу». Это новая масштабная глава культовой вселенной Star Wars от Lucasfilm с Педро Паскалем в главной роли.
Мероприятие посетили: звезды сериала «Витя» и «Второй Витя» — Виктор Дуфинец и Павел Шпегун, рэпер OTOY, артисты Христина Соловий и Дмитрий Прокопов, ведущие Андрей Черновол и Анна Астровская, блогер Анетта Барсовна, ударник рок-группы «Океан Эльзы» Денис Глинин, музыканты группы «Антитела» Сергей Вусик и Дмитрий Водовозов, режиссер Денис Тарасов, участница реалити-шоу «Холостяк-14» Ирина Кулешина, стендап-комик Дмитрий Тютюн и другие.
О фильме:
Фильм «Звездные войны: Мандалорец и Грогу» переносит зрителей в галактику после падения Империи, где опасность все еще скрывается среди обломков старого порядка. Легендарный мандалорский охотник за головами Дин Джарин и его юный ученик Грогу отправляются в самую рискованную миссию в своей жизни, которая приведет их к новым союзникам, опасным врагам и испытаниям, которые изменят их судьбы.
В ленте сочетались атмосфера космического вестерна, зрелищный экшн, приключения и эмоциональная история о связи, доверии и ответственности. Режиссером фильма выступил Джон Фавро, а вместе с Педро Паскалем сыграла актриса Сигурни Уивер.
Фильм «Звездные войны: Мандалорец и Грогу» уже в украинском прокате.